Dem FC Valencia ist es gelungen, einen Leistungsträger zu binden. Wie der Klub verkündet, wurde der Vertrag mit Carlos Soler bis 2023 verlängert. Im neuen Arbeitspapier des Mittelfeldspielers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro verankert.

Der 22-Jährige stammt aus der Jugend von Valencia und schaffte in der Saison 2016/17 den Durchbruch bei den Profis. In der laufenden Saison stand die eigentlich Stammkraft in nur elf Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielte.