Valon Berish weiß offenbar, was ihn bei Fortuna Düsseldorf erwartet. „In Rom hatte ich im ersten Jahr mit ein paar Verletzungen zu kämpfen und habe diese Saison wenig gespielt. Jetzt will ich für einen Verein auflaufen, für den ich wichtig bin. Die Möglichkeit kam mit Düsseldorf. Ich weiß, wo wir stehen. Ich will hier alles geben. Platz 18 ist eine Herausforderung. Ich war immer so, dass ich durch die Wand gegangen bin, um meine Ziele zu erreichen und von einem Abstiegsplatz weg zu kommen“, wird der 26-Jährige von der ‚Bild‘ zitiert.

Berisha war erst kürzlich von Lazio Rom zu den Rheinländern gewechselt und wurde mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Die Düsseldorfer sicherten sich zudem eine Kaufoption. Kein geringerer als Igli Tarae, ein ehemaliger Spieler der Fortuna und jetziger Sportdirektor der Biancocelesti, ermutige Berisha zu diesem Wechsel: „Er hat mir gesagt, wie toll Fortuna ist. Und ich soll für das Trikot kämpfen. Er ist ein Fortuna-Fan.“