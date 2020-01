Simon Falettes Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Fenerbahce nimmt immer konkretere Züge an. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato kommt Falette am heutigen Mittwoch in Istanbul an. Dort steht der Medizincheck auf dem Programm. Für den Anschluss ist geplant, dass der Innenverteidiger einen Leihvertrag unterzeichnet.

In Frankfurt kam Falette zuletzt fast gar nicht mehr zum Zuge. Aus der kompletten Hinrunde steht für den 27-Jährigen nur ein einziger Einsatz zu Buche. Interesse zeigte zwischenzeitlich auch der 1. FC Köln, letztlich verschlägt es den robusten Linksfuß aber in der Süper Lig.