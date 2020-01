Robin Gosens möchte seine jüngst getroffenen Aussagen über einen möglichen Schalke-Wechsel nicht missverstanden wissen. Im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ erläutert der in Italien spielende Deutsche die Intention, die seinen Aussagen zugrunde lag: „Mir wurde die Frage gestellt, ob ich nach den Gerüchten im Sommer 2019 immer noch zu Schalke wechseln wollen würde. Wenn der Moment reif ist und alles passt, möchte ich – wann auch immer – in der Bundesliga und am liebsten bei Schalke spielen.“

Dass Gosens irgendwann bei Königsblau landet, ist aber keinesfalls in Stein gemeißelt, wie der Linksverteidiger beteuert: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Bundesliga und Schalke meine Traumkombination wären, aber wann und ob das Realität wird, weiß ich nicht. Aktuell spiele ich bei Atalanta. Wir sind noch immer in der Champions League dabei und wollen dort auch nächste Saison wieder spielen. Deswegen habe ich auch meinen Vertrag bis 2023 verlängert.“