Michael Gregoritsch ist von seinem neuen Klub Schalke 04 begeistert und würde nur ungern zurückkehren zum FC Augsburg. „Ich würde hier gerne dauerhaft eine Heimat finden. Ich bin hier so geil aufgenommen worden, das ist top“, schwärmt der Angreifer in der ‚Bild‘, „wir haben das so besprochen, dass ich mir hier ein halbes Jahr den Arsch aufreiße. Dann schauen wir weiter.“

Der Österreicher räumt ein, auch Angebote von anderen Klubs erhalten zu haben, doch von einem Wechsel zum FC Schalke war der 25-Jährige sofort überzeugt: „Die Gespräche mit David Wagner und Jochen Schneider waren überragend.“ Das Vertrauen will Gregoritsch zurückhalten. „Zehn Scorer-Punkte in einem Halbjahr, das wäre Weltklasse“, gibt der Angreifer als Ziel aus.