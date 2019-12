Pep Guardiola hat den Wechsel seines Assistenten Mikel Arteta zum FC Arsenal bestätigt. Der Coach von Manchester City sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Mikel ist in London. Ein Deal mit Arsenal steht bevor. Es ist beinahe erledigt. Gestern und heute hat er nicht mit uns trainiert.“ Der Katalane zeigte Verständnis: „Wenn du einen Traum hast, kannst du ihn nicht aufhalten. Arsenals war ein wichtiger Teil von Mikels Karriere und ist eines der besten Teams in England.“

Arteta tritt bei den Gunners die Nachfolge von Unai Emery an, der Ende November seines Cheftraineramtes enthoben wurde. Interimsweise übernahm Freddie Ljungberg. Er konnte das kriselnde Team aber nicht zurück in die Spur bringen. Nun soll Arteta die Wende herbeiführen. Der 37-jährige Spanier war als Spieler von 2011 bis 2016 für de Gunners am Ball, zuletzt sogar als Kapitän. Mit einer offiziellen Verkündung seitens der Nordlondoner ist in Kürze zu rechnen.

UPDATE: Wenige Minuten später hat Arsenal die Arteta-Verpflichtung offiziell bestätigt.

PEP Mikel is in London. He is close to doing a deal with Arsenal. That’s what I know.

It’s almost done. Yesterday he didn’t train. He didn’t train today.https://t.co/sEOw1sP0Ab

— Manchester City (@ManCity) December 20, 2019