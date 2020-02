Robin Hack hat vorerst offengelassen, ob ein längerer Verbleib beim 1. FC Nürnberg im Bereich des Möglichen liegt. „Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert. Ich bin nach Nürnberg gewechselt, um viel Spielpraxis zu bekommen und das hat bis jetzt sehr gut geklappt“, erklärt der 21-jährige Außenstürmer im Interview mit der ‚Bild‘.

Bis Saisonende ist Hack noch von der TSG Hoffenheim an die Nürnberger verliehen. Sieben Treffer stehen aus 20 Ligapartien zu Buche. „Logisch fragen mich Freunde oder mein Berater wird kontaktiert. Das ist ja ganz normal in diesem Business“, räumt Hack ein. Entschieden wird seine Zukunft aber wohl erst im Anschluss an die laufende Spielzeit.