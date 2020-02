Michael Preetz lässt durchblicken, dass er Niko Kovac als gute Trainer-Lösung für Hertha BSC erachtet. „Jeder weiß, dass Niko jemand ist, der in Berlin geboren ist und für die Hertha gespielt hat“, so der Berliner Sportchef am Rande der Partie gegen den SC Paderborn bei ‚Sky‘, „er hat in den letzten dreieinhalb Jahren einen tollen Job in der Bundesliga gemacht, zunächst bei Eintracht Frankfurt und dann bei Bayern München.“

Kovac, das weiß Preetz, werde jedoch „national und international viele Angebote auf den Tisch bekommen“. Trotzdem gilt der Kroate mit Hertha-Vergangenheit als Wunschtrainer der Berliner, die nach dem überraschenden Abgang von Jürgen Klinsmann derzeit interimistisch von Alexander Nouri betreut werden. Daneben gilt Bruno Labbadia als Kandidat an der Spree.