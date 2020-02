Sportvorstand Jonas Boldt war ziemlich überrascht, dass Louis Schaub im Januar für den Hamburger SV verfügbar wurde. „Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Spieler auf den Markt kommt“, sagt Boldt im ‚kicker‘. Beim abgebenden 1. FC Köln sortierte Markus Gisdol den Linksfuß aus, dabei steuerte der 25-Jährige in der Vorsaison noch 20 Scorerpunkte zum Aufstieg bei.

Beim erfolgreichen Rückrundenstart des HSV markierte der Österreicher eine Torvorlage in drei Spielen. Sollte den Rothosen der Aufstieg in die Bundesliga gelingen, kann Schaub für eine Summe von 2,8 Millionen Euro festverpflichtet werden. Neben dem Spielmacher sind auch Jordan Beyer (19) und Joel Pohjanpalo (25) bis Saisonende ausgeliehen. Laut Boldt gute Deals: „Wir haben drei Bundesligaspieler dazubekommen, das ist nicht so schlecht.“