Emre Can hat Manchester United offenbar einen Korb gegeben. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, will der deutsche Nationalspieler aus Verbundenheit zu seinem Ex-Klub FC Liverpool nicht bei den Red Devils anheuern.

Can darf Juventus Turin angeblich verlassen, wenn ein Interessent 30 Millionen Euro auf den Tisch legt. Mit Hertha BSC, Borussia Dortmund und dem FC Bayern wurden in der jüngeren Vergangenheit drei Bundesligisten mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Nach FT-Infos stand Can zwischenzeitlich auch bei Paris St. Germain auf dem Zettel.