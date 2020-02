Filip Kostic könnte Eintracht Frankfurt im Sommer einen warmen Geldregen bescheren. Die ‚Bild‘ bringt „knapp 40 Millionen Euro“ als Ablöse ins Spiel, sollte der 27-jährige Serbe von einem Topklub abgeworben werden. „Ich habe mich immer gewundert, wie man so einen Spieler in so eine Schublade bringen kann. Aber er ist Gott sei Dank nicht mehr in der letzten Schublade, sondern ganz oben“, freut sich Eintracht-Trainer Adi Hütter.

Mit 19 direkten Torbeteiligungen zählt Kostic in der laufenden Saison zu den herausragenden Akteuren der Frankfurter. Jüngst überzeugte er beim 3:1 im DFB-Pokal gegen Leipzig mit zwei Treffern. Weil sein bis 2023 datierter Vertrag keine Ausstiegsklausel enthält, hat Manager Fredi Bobic für den Sommer eine hervorragende Verhandlungsposition.