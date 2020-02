Auf der Suche nach einem neuen Angreifer ist Manchester United offenbar auf Diogo Jota (23) von den Wolverhampton Wanderers aufmerksam geworden. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, sind die Red Devils bereit, im Sommer 60 Millionen Euro für den Portugiesen auf den Tisch zu legen.

Jota spielt seit 2017 für die Wolves und hat in der laufenden Saison bereits zwölf Pflichtspieltore erzielt. Vor allem in der Europa League sorgt Jota bislang für Furore. In den beiden zurückliegenden Spielen gegen Besiktas (4:0) und Espanyol Barcelona (4:0) steuerte der portugiesische Nationalspieler jeweils einen Hattrick bei. Vertraglich ist Jota noch bis 2022 an die Wolves gebunden.