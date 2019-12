Ralf Rangnick zieht es offenbar doch nicht zum AC Mailand. Auf Nachfrage der ‚Deutschen Presse-Agentur‘ erklärte ein Sprecher des italienischen Erstligisten, dass Gerüchte um ein Engagement des Ex-Trainers von RB Leipzig jeglicher Grundlage entbehren.

Die ‚Bild‘ hatte am gestrigen Donnerstag berichtet, dass Rangnick in der kommenden Saison Trainer und Sportdirektor bei Milan werden soll. Derzeit ist der 61-Jährige als Head of International Relations and Scouting bei Red Bull tätig.