Liam Millar kehrt zum FC Liverpool zurück. Wie der Tabellenführer der Premier League mitteilt, wurde die Leihe des 20-jährigen Mittelfelstürmers zum FC Kilmarnock mit sofortiger Wirkung beendet.

Für den schottischen Erstligisten bestritt Millar in der Vorrunde 22 Pflichtspiele (ein Tor). Wie die Reds nun mit dem in Kanada geborenen Eigengewächs weiter planen, ist noch unklar.

We can confirm Liam Millar has returned to the club from his loan spell with @KilmarnockFC.

— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2020