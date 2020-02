Carles Pérez hat aufgrund seines Wechsels zur AS Rom mit seinem Ex-Klub FC Barcelona abgeschlossen. „Barcelona ist meine Vergangenheit und Rom meine Gegenwart. Ich habe für viereinhalb Jahre unterschreiben und meine Idee ist es, zu bleiben“, äußerte der 21-Jährige gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘.

Der spanische Flügelstürmer will bei seinem neuen Klub eine größere Rolle einnehmen als in Barcelona: „Wenn ich mich für die Roma entschieden habe, dann weil ich hier wachsen möchte, um für die Roma wichtig zu werden. Ich komme aus einem großen Klub, aber Rom scheint mir kein Rückschritt zu sein, ganz im Gegenteil.“ Die Römer haben Pérez zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Im Anschluss besteht eine Kaufpflicht in Höhe von elf Millionen Euro.