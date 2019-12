Der AC Mailand will seinen Stürmer Krzysztof Piatek offenbar nicht zur Serie A-Konkurrenz ziehen lassen. Laut ‚Corriere della Serra‘ bevorzugen die Rossoneri die Bundesliga als Transferziel für den Polen, der aktuell nicht an seine Form in der Vorsaison herankommt (17 Spiele, vier Tore) und sich nun auch noch der Konkurrenz von Zlatan Ibrahimovic gegenübersieht.

In den vergangenen Wochen wurde immer mal wieder Borussia Dortmund mit Piatek in Verbindung gebracht, mit der Verpflichtung von Erling Haaland kann das Kapitel jedoch geschlossen werden. Ob sich weitere deutsche Klubs in der Verlosung befinden, ist nach aktuellem Stand nicht klar ersichtlich.