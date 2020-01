Paris St. Germain rüstet sich für den Fall, dass Edinson Cavani doch noch zu Atlético Madrid wechselt. Laut der Zeitung ‚Le Parisien‘ erwägt der französische Meister die Verpflichtung von Fernando Llorente (SSC Neapel).

Der 34-jährige Spanier kam für Napoli in der laufenden Saison in 17 Ligaspielen (drei Tore, ein Assist) zum Einsatz. Von Beginn an durfte Llorente aber nur dreimal ran. Wie unsere Partner von Foot Mercato erfahren haben, nahm Paris kürzlich auch Kontakt zu Luka Jovic auf.