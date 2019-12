Dayot Upamecano könnte RB Leipzig einen warmen Geldregen bescheren. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, machen mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Manchester City gleich drei englische Großklubs Jagd auf den Innenverteidiger. Angeblich winken den Sachsen durch einen Verkauf satte 60 Millionen Euro.

Ein Wettbieten des englischen Trios kann RB nur recht sein. Von Upamecano heißt es, dass er seine Zeit in Leipzig als beendet ansieht und im Sommer ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen will. So bleibt dem Herbstmeister wohl nichts anderes übrig, dem Wunsch des 21-Jährigen zu entsprechen und möglichst viel Geld an einem Transfer zu verdienen.