Zinedine Zidane sprach sich im Sommer eigentlich gegen eine Leihe von Takefusa Kubo aus. „Als die Nordamerika-Tournee endete, sagte Zidane mir, dass er mich in dieser Saison bei Real Madrid haben wollte. Aber ich habe mit Zidane gesprochen und ihn gefragt, ob es eine woanders die Möglichkeit gäbe, mehr Spielzeit zu haben. Dann würde ich gerne auf Leihbasis gehen“, wird der Japaner von der ‚Marca‘ zitiert.

Kubo wechselte in diesem Sommer vom FC Tokyo zu den Königlichen. Um dem 18-Jährigen die nötige Spielpraxis gewähren zu können, wurde dieser im Anschluss an RCD Mallorca verliehen. Dort stehen für Kubo bislang 15 Einsätze zu Buche, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.