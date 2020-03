Cristiano Ronaldo zeigt kein Interesse an einem baldigen Abschied von Juventus Turin. „Ich bin beim bester Verein Italiens und spiele an der Seite der besten Spieler. Ich bin froh, dass wir vergangenes Jahr Titel gewonnen haben. Und ich hoffe, dass wir wieder welche holen werden. Ich bin sehr glücklich“, so der portugiesische Angreifer laut ‚Sky Sports‘.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, der 35-Jährige könnte in absehbarer Zukunft bei Inter Miami anheuern. Klubbesitzer David Beckham hatte gesagt: „Wie jeder Besitzer will ich die besten Spieler und falls wir wirklich die Möglichkeit haben sollten, Spieler wie Cristiano oder Leo (Messi, Anm. d. Red.) zu bekommen, wäre das toll. Ich bewundere sie als Sportler enorm.“ Bis 2022 ist Ronaldo noch an Juve gebunden.