Daniel Caligiuri wartet weiterhin vergeblich auf ein Zeichen des FC Schalke 04 hinsichtlich seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ sind unter anderem Bundesligisten an dem 31-jährigen Außenbahnspieler interessiert, S04 nur sei aber sein erster Ansprechpartner.

Auch unter David Wagner ist Caligiuri gesetzt. In 15 von 17 möglichen Ligaspielen stand er in der Startformation. „Sicher ist auch die Serie A noch ein Traum von mir, gerade, weil ich einen italienischen Vater habe“, sagte Caligiuri vor einigen Monaten. Am liebsten würde der Rechtsfuß, der im Januar 2017 aus Wolfsburg kam, seine Laufbahn aber auf Schalke fortsetzen.