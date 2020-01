Louis Schaub könnte in der Rückrunde wieder in der zweiten Liga spielen. Der ‚Bild‘ zufolge hat der Hamburger SV Interesse am offensiven Mittelfeldspieler, der beim 1. FC Köln unlängst aussortiert wurde. Auch Teamkollege Niklas Hauptmann (23) sei eine Option für den HSV.

Beide spielen in den Planungen des FC keine Rolle mehr. In der vergangenen Spielzeit hatte Schaub noch mit 16 Scorerpunkten zum Aufstieg der Domstädter beigetragen, für den Bundesliga-Abstiegskampf wurde der 25-jährige Österreicher dann aber als zu leicht empfunden.