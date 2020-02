Sturm-Juwel Troy Parrott bleibt Tottenham Hotspur erhalten. Wie verschiedene englische Medien übereinstimmend berichten, hat der 18-jährige Ire seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Demnach bindet sich der Youngster bis 2023. Am vergangenen Montag feierte der Mittelstürmer seinen 18 Geburtstag und durfte nun offiziell seinen ersten großen Vertrag unterschreiben.

Parrott hatte seinen irischen Heimatklub FC Belvedere 2017 verlassen und sich den Nordlondonern angeschlossen. Dort kam er in verschiedenen Jugendmannschaften zum Einsatz und durfte bereits zweimal für die Profis auflaufen. Interesse am Sturm-Talent meldeten zuletzt auch der FC Bayern sowie Borussia Dortmund an.