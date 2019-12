Der FC Valencia will Abel Ruiz zurückholen. Wie die Zeitung ‚Superdeporte‘ vermeldet, hoffen die Fledermäuse auf einen Transfer im Januar. Beim FC Barcelona kommt der 19-jährige Stürmer nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Ruiz will die Blaugrana verlassen, um regelmäßig Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln. Barça soll an einem Verkauf inklusive Rückholoption interessiert sein. Ruiz kickte in der Jugend bereits für Valencia, ehe ihn der amtierende spanische Meister unter Vertrag nahm.