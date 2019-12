Armin Veh geht seine künftige Jobwahl ruhiger an. „Ich möchte keinen Job mehr, wo ich an erster Stelle stehe. Ganz vorne zu stehen, nagt an einem, diese Zeit fliegt weg. Und ich bin ganz schnell 70. Weil man so etwas aber nie zu 100 Prozent sagen kann und die Journalisten einem eine solche Aussage später unter Nase halten, wenn es doch anders kommt, sage ich: zu 95 Prozent“, betont der 58-Jährige im Interview mit der ‚Augsburger Allgemeinen‘.

Veh war zuletzt rund zwei Jahre lang der Geschäftsführer des 1. FC Köln. Im vergangenen November einigten sich beide Parteien auf eine einvernehmliche Trennung mit sofortiger Wirkung. Veh glaubt an den Klassenerhalt seines ehemaligen Arbeitgebers: „Die Mannschaft ist absolut bundesligatauglich. Davon bin ich überzeugt“.