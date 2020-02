Der FC Liverpool könnte in diesem Jahr nicht nur die Meisterschaft 2019/20 gewinnen. Etliche englische Medien berichten unisono, dass nach der UEFA-Strafe für Manchester City auch die englische Fußballliga Ermittlungen aufgenommen hat. Demnach droht City unter anderem die Aberkennung der Meisterschaft aus dem Jahr 2014. Mit zwei Punkten Rückstand wurden damals die Reds Vizemeister.

Aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay wurden die Skyblues für die kommenden beiden Spielzeiten mit einer Champions League-Sperre belegt. Offenbar hat der amtierende englische Meister Sponsoreneinnahmen überbewertet und so Finanzspritzen von Besitzer Scheich Mansour bin Zayed vertuscht. Die FA wird nun ebenfalls noch einmal einen genauen Blick in die Bilanzen aus dem Zeitraum 2012 bis 2016 werfen. Das Strafmaß reicht von Punktabzug bis Aberkennung der Meisterschaft.