Borussia Dortmund hat sich angeblich bereiterklärt, Jadon Sancho im Sommer zu verkaufen. Dies berichtet die englische Zeitung ‚Telegraph‘ am heutigen Montag. Demzufolge „wird Sancho die Erlaubnis erhalten, Borussia Dortmund nach dem Ende der Saison zu verlassen.“

Der 19-Jährige koste mehr als jene 100 Millionen Euro, die Manchester United 2016 für Paul Pogba (26) hinblätterte. Die Red Devils wähnt der ‚Telegraph‘ zudem in der Pole Position. Lokalrivale Manchester City, das ein Matching Right besitzt, sowie der FC Liverpool besitzen dem Boulevardblatt zufolge nur Außenseiterchancen.

Sancho lässt sich nicht stören

Doch was sagt Sancho selbst hinsichtlich seiner Zukunft? „Ich gucke wirklich nicht auf all diese Dinge“, sagte der Dribbelkünster erst kürzlich, „ich konzentriere mich nur auf meine Mannschaft und denke von Spiel zu Spiel.“ Dies sei für ihn „momentan das Wichtigste“, so Sancho.

Die Fragen lauten also: Welchen Weg will der Spieler im Sommer einschlagen? Wäre United der Schritt, den sich der Youngster als nächsten in seiner Karriere vorstellt? In welcher Höhe läge die tatsächliche Schmerzgrenze der Dortmunder?

FT-Meinung: Dass man sich auf Seiten des BVB nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf sträuben würde, ist jedenfalls keine allzu neue Erkenntnis. Doch es müssten die Voraussetzungen für alle Seiten stimmen.