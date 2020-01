RB Leipzig beendet die Leihe von Jean-Kévin Augustin bei der AS Monaco und verleiht den 22-Jährigen nach England. Bis Saisonende wird der Angreifer für Leeds United auf Torejagd gehen. Eine Kaufoption ist vorhanden.

Aufgrund fehlender Perspektive im Leipziger Sturm suchte Augustin in der Ligue 1 mehr Spielzeit. Bei der AS Monaco wurden ihm mit Islam Slimani und Wissam Ben Yedder allerdings zwei prominente Neuzugänge vor die Nase gesetzt. Dementsprechend kam Augustin in zehn Ligaspielen im Schnitt auf 26 Minuten Einsatzzeit, ein Tor gelang ihm dabei nicht.

In Leeds soll der Franzose zum Aufstieg in die Premier League beitragen. Mit 52 Punkten nach 28 Spieltagen rangiert der von Marcelo Bielsa trainierte Klub auf dem zweiten Tabellenplatz.

#LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig

— Leeds United (@LUFC) January 27, 2020