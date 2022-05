Marcelo: Neuer Vertrag in Madrid?

Routinier Marcelo könnte in der nächsten Saison weiterhin im Trikot von Real Madrid zu sehen sein. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge denken die Königlichen darüber nach, dem Brasilianer einen neuen Einjahresvertrag anzubieten. Das aktuelle Arbeitspapier läuft in Kürze aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abgang des 33-jährigen Linksverteidigers in diesem Sommer schien bereits beschlossene Sache zu sein. Marcelo stand in der aktuellen Saison in La Liga nur fünfmal in der Startelf der Madrilenen. Nach dem Gewinn des Meistertitels erklärte der 58-fache Nationalspieler aber, dass er gerne bei Real bleiben würde. Offenbar schließen die Klubbosse dies mittlerweile auch nicht mehr aus.