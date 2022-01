Medien: Martial-Leihe nach Sevilla fix

Dass Anthony Martial Manchester United in dieser Wintertransferperiode verlassen wollte, stand schon länger fest. Das Gehalt des Franzosen stand einer Leihe aber im Weg. Mit dem FC Sevilla konnte sich der 26-Jährige nun einigen.

Wie der ‚Guardian‘ berichtet, haben sich in der vergangenen Nacht alle Parteien auf eine Leihe verständigt. Die Andalusier zahlen eine Leihgebühr von rund sechs Millionen Euro und übernehmen darüber hinaus das Gehalt in Höhe von rund 180.000 Euro pro Woche. Eine Kaufoption soll der Deal nicht beinhalten.

Martial wird am heutigen Dienstag in Südspanien erwartet, um den Transfer zu abzuschließen. Im Old Trafford steht der Angreifer noch bis 2024 unter Vertrag.