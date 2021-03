BVB-Verlängerung: Der Stand bei Akanji & Zagadou

Es ist eine durchaus komplizierte Situation, in der sich die Kaderplaner von Borussia Dortmund befinden: Dan-Axel Zagadou (21) und Manuel Akanji (25) stehen nur noch bis 2022 unter Vertrag, einen ablösefreien Abgang gilt es zu verhindern. Sollten sich die Innenverteidiger gegen eine Verlängerung entscheiden, käme also grundsätzlich ein Verkauf noch in diesem Sommer in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob und wann das Duo verlängern wird, ist noch nicht abzusehen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ will der BVB die Zusammenarbeit sowohl mit Zagadou als auch mit Akanji grundsätzlich gern ausdehnen, entsprechende Gespräche haben aber noch nicht stattgefunden. Beide Spieler sollen dem Klub zudem noch nicht mitgeteilt haben, wie sie für die Zukunft planen.

Zagadou fällt lange aus

Sollte sich abzeichnen, dass es zu keiner Verlängerung kommt, könnte sich zumindest bei Zagadou ein Verkauf im Sommer aber als kompliziert erweisen. Denn der junge Franzose fällt mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Wann er wieder auf die Beine kommt, ist unklar.

Potenzielle Interessenten schreckt das wohl ab. Der BVB ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aber davon überzeugt, dass Zagadou es mittelfristig schaffen wird, fit zu bleiben. Allein in dieser Saison ist es die dritte schwere Verletzung für den 21-Jährigen.