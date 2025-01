Kramaric & Bayern: „Vielleicht in einem anderen Leben“

Andrej Kramaric, Rekordtorschütze der TSG Hoffenheim (138 Tore), kann sich eine lange Zukunft in Sinsheim vorstellen. Der Kroate, dessen Vertrag beim Bundesligisten noch bis 2026 läuft, sagt bei ‚ran.de‘: „Das ist mein Verein. Ich werde alles geben und kämpfen, um mit der TSG aus dieser Situation herauszukommen. Ich werde meine letzte Energie für diesen Verein geben. Ich denke, ich kann hier noch viel bewirken.“ Zudem bestätigt der 33-Jährige, dass der FC Bayern an ihm interessiert war.

„Ich hätte damals vielleicht wechseln können, fühle mich aber eben in Hoffenheim richtig wohl. Deshalb spiele ich hier schon seit neun Jahren. Und deswegen hat es am Ende ja auch nicht geklappt. Vielleicht ja in einem anderen Leben“, so Kramaric. Der Angreifer steckt mit der TSG mal wieder mitten im Abstiegskampf und trifft am heutigen Mittwoch (20:30 Uhr) in der Allianz Arena auf den deutschen Rekordmeister.