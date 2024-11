Roma: Ranieri hat schon Anschlussvertrag

Die dritte Amtszeit von Claudio Ranieri bei der AS Rom wird spätestens nach der Saison enden. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, bleibt die Trainerlegende den Giallorossi aber darüber hinaus erhalten. Demnach hat der 73-Jährige bereits einen Anschlussvertrag in Rom als Sportlicher Berater. In seinen Aufgabenbereich soll unter anderem die Suche nach seinem Nachfolger als Trainer fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Finanzielle Aspekte haben für Ranieri bei der Rückkehr nach Rom wohl eine eher untergeordnete Rolle gespielt. In den Verhandlungen mit der Roma soll der Italiener kommentarlos das angebotene Gehalt von einer Million Euro angenommen haben.