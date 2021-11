Fortuna: Appelkamp fällt aus

Fortuna Düsseldorf muss in den kommenden Wochen auf Shinta Appelkamp verzichten. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der U21-Europameister beim gestrigen Testspiel gegen Heracles Almelo (2:1) einen Muskelfaserriss zugezogen.

Appelkamp kam in dieser Saison in elf Pflichtspielen zum Einsatz, in denen der 21-jährige Rechtsfuß ein Tor und ein Assist beisteuerte. Sein Vertrag bei der Fortuna läuft noch bis 2026.