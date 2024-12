Leihabbruch: Haller in die Champions League?

Die ‚Marca‘ hatte erst vor wenigen Tagen berichtet, dass die Leihe von Sébastien Haller zum spanischen Erstligisten CD Leganés vor dem Abbruch steht, der FC Utrecht soll Interesse zeigen. In Spanien kommt der Ivorer überhaupt nicht in Tritt, nur fünfmal stand Haller in der Startelf, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.

Alle Parteien, also auch Stammverein Borussia Dortmund, würden einen Abbruch der Leihe begrüßen. Das ruft einen neuen Klub auf den Plan. Denn wie die kroatische Seite ‚germanijak‘ berichtet, hat Dinamo Zagreb den 30-Jährigen zum Wunschziel für den Winter erklärt.

Neuer Trainer – neuer Stürmer?

Die Kroaten erleben eine chaotische Saison, haben erst am gestrigen Sonntag in Nenad Bjelica bereits den zweiten Trainer in dieser Spielzeit entlassen und dafür Ex-Weltfußballer Fabio Cannavaro installiert. In der Champions League steht Zagreb derzeit auf einem Playoff-Platz, in der Liga liegt der Doublesieger aber bereits recht abgeschlagen nur auf Rang drei.

„Wir werden bald Verstärkung holen, es wird einheimische und ausländische Spieler geben, und ich glaube, dass wir in ein paar Tagen einige vorstellen werden“, hatte Dinamo-Boss Zvonimir Manenica bereits gestern verlauten lassen. Einer davon soll also Haller sein, was sicherlich auch den BVB freuen dürfte. Denn in der Dortmunder Offensive ist derzeit kein Platz für den Stürmer.