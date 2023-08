Riesiges Verlustgeschäft für Barça: Dembélé wechselt zu PSG

Ousmane Dembélé spielt künftig wieder in seiner französischen Heimat. Wie Paris St. Germain mitteilt, hat der 26-jährige Außenstürmer einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Dembéle kommt vom FC Barcelona, den er für 50,4 Millionen Euro Ablöse per Klausel verlassen darf. Bis zu 50 Prozent davon fließen an seine Berater respektive an den Weltmeister von 2018 selbst. Dembélé war vor knapp sechs Jahren für 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gekommen.

Nun macht Barça ein Transferminus von 110 Millionen Euro. Schon im vergangenen Sommer stand ein Wechsel zur Debatte. Seinen ausgelaufenen Vertrag bei den Katalanen verlängerte er dann aber doch noch. Nun kommt es zur Trennung.

Der Neuzugang sagt: „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Paris St. Germain und kann es kaum erwarten, für meinen neuen Verein zu spielen. Ich hoffe, dass ich mich hier weiterentwickeln und alle Fans des Vereins stolz machen kann.“