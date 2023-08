26-Tore-Mann: Wolfsburg hat neuen Stürmer im Visier

Der VfL Wolfsburg ist bei der Suche nach Verstärkung für den Sturm offenbar auf einen Kandidaten in Diensten des FC Bologna aufmerksam geworden. Wie ‚Voetbal Interational‘ berichtet, haben sich die Wölfe beim Serie A-Klub gemeldet, um eine Verpflichtung von Sydney van Hooijdonk zu prüfen.

Der 23-Jährige könnte beim Verein um Trainer Niko Kovac dabei helfen, den am Knie verletzten Lukas Nmecha (24) zu ersetzen. Van Hooijdonk ist noch bis 2025 an Bologna gebunden. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der Niederländer auf Leihbasis beim SC Heerenveen, wo er in 54 Einsätzen an 28 Treffern (26 Tore, zwei Vorlagen) direkt beteiligt war.