Hazard-Transfer: Klare Worte von Ancelotti

Carlo Ancelotti würde Eden Hazard bei einem möglichen Transfergesuch keine Steine in den Weg legen. „In meiner gesamten Trainerkarriere habe ich noch keinen Spieler, der gehen möchte, zum Verbleib gezwungen“, erklärte der Coach von Real Madrid auf der gestrigen Spieltagspressekonferenz, nachdem er auf Hazard angesprochen worden war, „wenn ein Spieler gehen will, dann geht er.“

Hazard stand in dieser Saison unter Ancelotti zwar schon in neun Pflichtspielen auf dem Platz, pendelt dabei aber zwischen Startelf und Bankplatz. Zu wenig für den einstigen Königstransfer der Madrilenen: 2019 war der mittlerweile 30-jährige Belgier für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real gewechselt. Gerüchte um an Hazard interessierte Klubs gibt es noch nicht.