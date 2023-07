VfB: Nübel spricht über Bayern-Zukunft

Alexander Nübel hält sich bedeckt, was seine mittelfristige Zukunft betrifft. „Stand jetzt kehre ich nächstes Jahr zum FCB zurück und habe dann noch ein Jahr Vertrag dort. Bis dahin wünsche ich Manu alles Gute und hoffe, dass er zum Saisonstart wieder spielt“, zitiert die ‚Bild‘ den 26-jährigen Torhüter. Am vergangenen Dienstag wechselte er auf Leihbasis vom FC Bayern zum VfB Stuttgart.

Über den aktuellen Transfersommer sagt Nübel: „Ich habe immer offen darüber gesprochen, dass ich weg möchte. Das es am Ende eine Leihe geworden ist, ist kein Problem für mich.“ Der gebürtige Paderborner verbrachte die vergangenen zwei Spielzeiten ebenfalls auf Leihbasis bei der AS Monaco. An der Säbener Straße zogen die Verantwortlichen den Rückkehrer nicht als Herausforderer für Manuel Neuer (37) oder gar als neue Nummer eins in Betracht. Ein Jahr auf der Bank wollte Nübel vermeiden.

