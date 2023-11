BVB: Ohne Haller & Adeyemi gegen Gladbach

Borussia Dortmund wird heute (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach auf zwei Angreifer verzichten müssen. Wie der BVB mitteilt, fehlen Sébastien Haller und Karim Adeyemi beide krankheitsbedingt.

Bereits am Samstagmorgen berichteten die ‚Ruhr Nachrichten‘, dass Haller weder beim Training am Donnerstag noch im Teamhotel gesichtet wurde. Thomas Meunier hingegen hat es nach längerem mal wieder in den Spieltagskader geschafft.