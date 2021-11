U21: Moukoko reist ab

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss die anstehenden EM-Qualifikationsspiele ohne Youssoufa Moukoko (16) bestreiten. Der Angreifer von Borussia Dortmund reiste wegen einer Entzündung am Auge vom DFB-Team ab.

Die Elf von Trainer Antonio Di Salvo trifft am morgigen Freitag (18.15 Uhr) in Großaspach auf Polen und am kommenden Dienstag in Ingolstadt (18.15 Uhr) auf San Marino.