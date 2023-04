Hertha: Kommt Verstärkung von Pauli?

Hertha BSC könnte im Sommer unter Umständen beim FC St. Pauli vorstellig werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist die Alte Dame an Offensivspieler Lukas Daschner interessiert. Auch der VfL Bochum beschäftige sich weiterhin mit dem 24-Jährigen. Folglich stehe hinter der Pauli-Zukunft von Daschner ein Fragezeichen.

Für die Kiezkicker war der Offensivakteur in der laufenden Spielzeit bislang an 13 Toren direkt beteiligt (acht Tore, fünf Vorlagen). Sein Vertrag in der Hansestadt läuft im Sommer aus, dementsprechend könnte er Pauli ablösefrei verlassen.

