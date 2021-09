Götze spricht über gescheiterten Bayern-Wechsel

Mario Götze hat sich zu seiner potenziellen Rückkehr zum Rückkehr zum FC Bayern im Sommer 2020 geäußert. „Wir hatten mehrfach Kontakt. Aber wieder Bayern und Dortmund, da kam vieles zusammen. Im Endeffekt bin ich happy hier, dass ich in Eindhoven bin. Auch mit Uli Hoeneß bin ich noch im Austausch. Das hat mir sehr imponiert, dass er sich hier für meine Leistungen freut. Karl-Heinz Rummenigge genauso“, sagt der 29-Jährige gegenüber der ‚Bild‘.

Bei der PSV Eindhoven erwischte Götze mit drei Assists sowie vier Treffern in den ersten elf Pflichtspielen einen guten Start in die Saison. Perspektivisch will sich der Offensivspieler auch wieder für die Nationalmannschaft anbieten: „Ich bin mit Hansi Flick schon sehr lange im Austausch. Wir kennen uns lange. Im Endeffekt ist die konstante Leistung entscheidend. Ich konzentriere mich auf den Verein. Das, was ich beeinflussen kann. Alles andere wird sich zeigen.“