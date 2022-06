Alderete bestätigt Valencia-Abschied

Der FC Valencia verzichtet auf die Festverpflichtung von Omar Alderete. Via Instagram erklärt der 25-jährige Leihspieler seinen Abschied von den Fledermäuse: „Ich hätte gerne hier weitergemacht, aber so ist das manchmal im Fußball. Ich wünsche dem Verein von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.“ Valencia besaß eine Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang Juli wird der Innenverteidiger also bei Hertha BSC zurückerwartet. Dass er dort auch bleiben wird, ist aber unwahrscheinlich. Mehrere Klubs aus der spanischen La Liga bekunden Interesse an Alderete, laut der ‚Marca‘ sind unter ihnen auch der FC Villarreal und Betis Sevilla.