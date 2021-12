Liverpool: Van Dijk positiv auf Corona getestet

Der FC Liverpool muss beim heutigen Spiel gegen Newcastle United (21 Uhr) auf Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk verzichten. Wie die Reds bestätigen, kam es bei dem Trio zu „verdächtigen positiven Tests“ auf das Coronavirus.

Die drei Spieler haben sich direkt in Selbstisolation begeben und warten das Ergebnis der PCR-Testung ab. Das Spiel gegen die Magpies werden sie aber definitiv verpassen. Aufgrund der anhaltenden Omicron-Welle in England wurden bereits drei Spiele komplett abgesagt.

