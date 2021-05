United verlängert mit Cavani

Manchester United hat die Option zur automatischen Vertragsverlängerung bei Edinson Cavani ausgelöst. Der 34-Jährige bleibt somit mindestens bis 2022 am Old Trafford. Im Oktober 2020 kam der Uruguayer ablösefrei zu den Red Devils, nachdem sein Vertrag bei Paris St. Germain ausgelaufen war.

„Im Laufe der Saison habe ich eine große Zuneigung für den Verein und alles, was er repräsentiert, entwickelt. Ich fühle eine tiefe Verbundenheit mit meinen Teamkollegen und den Mitarbeitern, die hier hinter den Kulissen arbeiten. Sie geben mir jeden Tag zusätzliche Motivation und ich weiß, dass wir gemeinsam besondere Dinge erreichen können“, freut sich Cavani.

In einer von mehreren Blessuren geprägten Saison lieferte Cavani sowohl als Starter als auch als Backup regelmäßig starke Auftritte ab. 15 Treffer sowie fünf Assists verbuchte der 118-fache Nationalspieler in insgesamt 35 Pflichtspielen. Im Halbfinale der Europa League sorgte er mit vier Treffern und drei Torvorlagen gegen die AS Rom fast schon im Alleingang für Uniteds Finaleinzug.