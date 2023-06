Neue HSV-Klausel: Der Preis für Glatzel

Robert Glatzel (29) könnte den Hamburger SV im Sommer 2024 für eine überschaubare Summe verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ beträgt die Ausstiegsklausel des Stürmers bei Nicht-Aufstieg des HSV 2,5 Millionen Euro.

Am Montag verlängerte Glatzel seinen Vertrag in Hamburg bis 2027. Schon zuvor hatte der Torjäger (19 Saisontore) eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verankert, machte davon aber trotz des Verbleibs in Liga zwei keinen Gebrauch.

