Bayern erkämpft Sieg bei PSG | Coman mit Bestnote

Große Überraschungen gab es in den jeweiligen Startformationen von Julian Nagelsmann und Christophe Galtier keine. Der angeschlagene Kylian Mbappé saß bei Paris St. Germain zunächst auf der Bank, beim FC Bayern bekamen Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug vor Klubikone Thomas Müller.

Die Bayern übernahmen von Beginn an die Spielführung, Paris beschränkte sich auf Konterversuche. Torchancen entstanden in der ersten halben Stunde der Partie aber nicht. Beide Teams waren darauf bedacht, defensiv keine Fehler zu machen. Der Attraktivität des Spiels war dies jedenfalls nicht zuträglich.

Langes Abtasten, wenige Torchancen

Ab Minute 30 erhöhten die Bayern den Druck. Durch eine Handvoll Freistöße und Ecken näherten sich die Münchner dem Tor der Gastgeber an. Aber auch hier verteidigten die PSG-Profis konzentriert und ließen keinen gefährlichen Abschluss zu.

Ein Weitschuss von Kingsley Coman (33.) ging knapp am Pfosten vorbei, Gianluigi Donnarumma war aber in der richtigen Ecke und hätte zur Not eingreifen können. Erneut aus der Ferne hatte Joshua Kimmich (43.) kurz vor dem Halbzeitpfiff die Möglichkeit. Hier musste Donnarumma eingreifen und den Flachschuss des Bayern-Spielmachers vor der Torlinie aufhalten.

Bayern mit Blitzstart im zweiten Durchgang

In der Halbzeit stellte Nagelsmann etwas um und brachte Alphonso Davies. Der Kanadier sorgte auch gleich für Furore mit einer tollen Flanke auf Coman (53.), die der Flügelstürmer zum 1:0 für die Bayern verwerten konnte. In der Folge bekam die Begegnung mehr Tempo und wurde etwas offener. Auch weil Galtier Kylian Mbappé einwechselte, den seine Teamkollegen versuchten in Szene zu setzen.

Das nächste dicke Ding hatte dann Choupo-Moting auf dem Schlappen (63.). Jamal Musiala setzte sich mit einem sehenswerten Dribbling über die rechte Außenbahn durch und legte dem Kameruner den Ball auf. Der Schuss landete nach Berührung von Donnarumma aber an der Latte. Yann Sommer durfte sich dann in der 73. Spielminute auszeichnen. Der Schweizer musste gegen den heranstürmenden Mbappé parieren und anschließend den Nachschuss von Neymar abwehren.

Bei einem Konter bricht Nuno Mendes über links durch in den Strafraum. Die Hereingabe kommt im Fünfmeterraum zu Mbappé, der aus kurzer Distanz einnetzt (82.). Ausgleich? Nein, der VAR griff ein, denn Mendes bekam sein Zuspiel in einer minimalen Abseitsposition. PSG bekam mehr und mehr Möglichkeiten, am Ende hatte aber immer ein Bayern-Verteidiger oder Sommer etwas gegen den Ausgleichstreffer. Kurz vor dem Abpfiff kassierte Benjamin Pavard nach einem Foul an Lionel Messi noch die gelb-rote Karte (90. +2 ).

Torfolge

0:1 Coman (53.): Nach einer Flanke von Davies steht Coman am langen Pfosten komplett blank. Die Direktabnahme des Franzosen rutscht Donnarumma durch die Hosenträger.

Die Noten für den FC Bayern

Ab sofort übernimmt FT das international übliche Schema bei der Vergabe von Noten und bewertet die Spieler auf einer Skala von 1-10.

Eingewechselt

46‘ Davies (7,4) für Cancelo

76‘ Müller (-) für Choupo-Moting

76‘ Gnabry (-) für Coman

87‘ Gravenberch (-) für Musiala

90‘ Stanisic (-) für Sané