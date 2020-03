Schalke 04 - FC Bayern: Duell der Gebeutelten

Schalke 04

Im Mittelpunkt steht auf Schalke die Torwartfrage. Alles deutet darauf hin, dass Markus Schubert den Platz des schwächelnden Alexander Nübel einnehmen wird. Darüber hinaus muss Trainer David Wagner Lösungen finden, um die Ausfälle von Leistungsträgern wie Ozan Kabak, Daniel Caligiuri, Omar Mascarell, Salif Sané und Suat Serdar zu kompensieren. Im Angriff könnte der Coach auf das Tempo von Rabbi Matondo und Benito Raman setzen.

FC Bayern

Auch die Münchner plagen Personalprobleme. So könnte es dazu kommen, dass Joshua Kimmich in der Innenverteidigung aushelfen muss, da Jérôme Boateng, Lucas Hernández und Niklas Süle fehlen. Für Javi Martínez kommt die Startelf eher noch zu früh. In diese drängt derweil der Ex-Schalker Leon Goretzka. Denkbar, dass dafür Joshua Zirkzee wieder rausrotiert und Thomas Müller auf die Mittelstürmerposition rutscht.