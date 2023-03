Xavi Simons & der Kampf um die Klauseln

Rechtsaußen, Linksaußen, auf der Zehn, auf der Acht oder ganz vorne als Spitze – Xavi Simons ist bei der PSV Eindhoven so etwas wie die offensive Allzweckwaffe. Was aber keinesfalls daran liegt, dass er auf keiner Position so richtig überzeugen kann. Der 19-Jährige gehört in Eindhoven zu den absoluten Leistungsträgern und seine vielfältigen Qualitäten machen es ihm möglich, sich überall auf dem Feld als gewinnbringender Faktor einzubringen.

14 Tore und sieben Vorlagen in 36 Partien steuerte der junge Niederländer in dieser Saison schon bei. Bei der PSV kann man sich enorm glücklich schätzen, dass Simons nicht größeren Namen den Vorzug gab im vergangenen Sommer. Unter anderem auch Real Madrid bemühte sich um den hochtalentierten Rechtsfuß, der ablösefrei zu haben war.

Die Aussicht auf Spielzeit in Reals zweiter Mannschaft und Schnupperstunden bei Carlo Ancelotti reichten Simons aber nicht. Der feine Techniker wollte auf deutlich höherem Niveau Stammspieler sein. Dass er das Zeug dazu hat, stellt Simons in seiner Heimat eindrucksvoll unter Beweis.

Kampf gegen die Klauseln

Bis 2027 ist er nun an die PSV gebunden – mit mindestens einer Hintertür aber. PSG könnte Simons für zehn bis zwölf Millionen Euro zurückkaufen. Eine Ausstiegsklausel soll es auch für andere Vereine geben. Aus Spanien ist zu hören, dass Real das auf dem Schirm hat und den Kontakt seit der Absage im Vorsommer aufrechterhält.

In Bezug auf die PSG-Ausstiegsklausel sagte Simons zuletzt: „Es besteht die Möglichkeit mich zurückzukaufen, aber die Entscheidung liegt bei mir. Am Ende habe ich das letzte Wort.“

In Eindhoven bemüht man sich derzeit, sämtliche Klauseln, die einen Weggang ermöglichen könnten, mithilfe einer Gehaltserhöhung vom Tisch zu nehmen. Damit Simons im Philips Stadion noch möglichst lange auf sämtlichen Positionen sein Können verfeinert.